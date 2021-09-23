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    Michy Batshuayi'nin sağlık durumu

    Michy Batshuayi'nin sağlık durumu

    Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin sakatlığının ciddi olduğu ve ortalama 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:18
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    Beşiktaş, sezonun henüz başı olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle adeta kabus gibi bir dönemden geçerken, son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi ile Rachid Ghezzal'ın Altay karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    EN SON 3 SENE ÖNCE SAKATLANMIŞTI

    Siyah-beyazlıların Chelsea'den kiraladığı Belçikalı futbolcu, son olarak Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 16 Nisan 2018'de sakatlandı ve 21 Mayıs 2018'de sahalara döndükten sonra yaklaşık 3.5 yıldır sakatlık sorunu yaşamadı.

    Michy Batshuayi nin sağlık durumu #1

    15 GÜN YOK

    Sağ dizinden sakatlanan Michy Batshuayi'nin ise yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Michy Batshuayi nin sağlık durumu #2

    Michy Batshuayi nin sağlık durumu #3

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