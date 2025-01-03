Miguel Crespo: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun

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Sezon başında bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'den ayrılarak bir başka Süper Lig takımı Başakşehir'e transfer olan Miguel Crespo çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ekol TV'ye konuşan Crespo, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

"FENERBAHÇE BAŞKA OYUNCULAR TERCİH ETTİ"

Fenerbahçe'den ayrılış sürecine değinen Crespo, şunları dedi:

Futbolun doğasında bu var. Yeni bir hoca geldi ve Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti. Ben de Başakşehir'e geldim. Fenerbahçe'ye attığım ancak sayılmayan golde abartılı bir sevinç yapmadım, golü eşime adamak istedim sadece.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Fenerbahçe'nin neden uzun süredir şampiyon olamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Crespo, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası ben de bilmiyorum. Ben oradayken çok iyi kadrolar, çok iyi çalışan kadrolar vardı ama sezon sonunda hep Galatasaray şampiyon oluyordu. Fenerbahçe'de her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun.

"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORDUM"

Son olarak geçmişten kendisiyle Atletico Madrid'in ilgilendiği yönündeki iddialara yanıt veren Crespo, şu sözleri sarf etti: