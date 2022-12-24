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    Miguel Crespo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

    Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını Trabzonspor karşısında 10 kişi bıraktı.
    • 24.12.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 20:42
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    Miguel Crespo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

    Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 57. dakikada 10 kişi kaldı.

    Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Miguel Crespo, ilk yarının uzatma anlarında sarı kart gördü. Crespo, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

    İkinci sarıdan kırmızı kart gördü

    26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 57. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

    Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligde Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

    Miguel Crespo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü #1

    Miguel Crespo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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