Miguel Crespo, Zimbru maçında sakatlandı Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Zimbru deplasmanında oyundan çıkmak zorunda kalarak, takımın sakatları arasına girdi.

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UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-0'ın rövanşında Moldova'da Zimbru'ya konuk olan Fenerbahçe'de sakat oyunculara biri daha eklendi.

Kadıköy'deki maçta zayıf rakibini Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle rahat geçen Fenerbahçe, bugün oynanan karşılaşmada sakat vermek istemiyordu.

İlk maçta sakatlanan Djiku ve Emre Mor'un ardından, Miguel Crespo'dan da kötü haber geldi.



Sakatlanan Crespo'nun yerine Mert Hakan Yandaş girdi

Mücadele golsüz devam ederken Miguel Crespo 26. dakikada yerde kalmıştı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında arka adalesinden problem yaşayan ancak oyuna devam eden Portekizli orta saha kendisini denese de 33'te çıkmak zorunda kaldı, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

İspanya'dan teklif almıştı

2021'de Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Miguel Crespo, Sarı-Lacivertlilere geldiği ilk günlerde büyük tepki çekmişti. Birçok otorite oyuncunun Fenerbahçe kalibresinde olmadığını dile getirmişti.Buna karşın Crespo ilerleyen haftalarda kendisini kanıtlayarak takımın vazgeçilmezi haline gelmişti. Başkan Ali Koç da 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde başarılı orta saha için bir İspanyol takımından ciddi teklif aldıklarını açıklamıştı.

Jesus döneminde forma şansı çok bulamadı

Ancak geçen sezon Jorge Jesus, 26 yaşındaki orta sahayı pek kullanmadı. Formdan düşen ve piyasa değeri geri çekilen Crespo'nun bu sezonki geleceği de belirsizliğini koruyordu. İsmail Kartal, Zimbru ile oynanan rövanşta kendisine şans verdi fakat talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.