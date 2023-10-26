Miha Zajc: Benim için düzenli oynamak önemli Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Ludogorets galibiyetini değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyete imza attı.

Sarı-lacivertlilerin 2. ve 3. gollerini kaydeden Miha Zajc, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Galibiyeti hak ettik"

Zajc, "Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Yaşadığım sakatlık hafif değildi"

Sloven orta saha ayrıca, "Yüzde 100 oldum. Yaşadığım sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm, savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var" sözlerini sarf etti.

"Bugün daha fazla gol atabilirdik"

Kulüp televizyonunun ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Bugün daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli maçları kazanmak, hem ligde hem Avrupa'da. Takımdaki herkes süre alıyor. Benim için de düzenli oynamak önemli" diye konuştu.