Miha Zajc ile Miguel Crespo karar değiştirdi Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile ayrılmayı düşünen Miguel Crespo takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesi durumunda kalmak istediklerini belirtti.

Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımdan ayrılması sonrasında birçok teknik adamla görüşmeler yapmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine sarı-lacivertliler, Jesus'tan önceki teknik adam İsmail Kartal'la büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı.

İsmail Kartal'ın üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına geçeceği duyulduktan sonra ise orta saha oyuncuları Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun takımda kalmak istediği öğrenildi.

İsmail Kartal'ın gelişi kararlarını değiştirdi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten ve taraftarların ayrılmasını istemediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifine yedek kalmama şartı ile onay vermişti.

Jorge Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer oyuncu Miguel Crespo'nun da ayrılığa yakın olduğu biliniyordu.

Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini öğrendikten sonra fikirlerini değiştirdi.

İki oyuncu da ilk 11'de oynuyordu

İsmail Kartal, 2021-2022 sezonunu ikinci yarısında hem Miha Zajc hem de Miguel Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve takım çıkışa geçerek Süper Lig'i ikinci sırada bitirmişti.

İsmail Kartal döneminde ligde 1354 oynayan Zajc, 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Sloven, Jesus'lu tam sezonda ise 1256 dakika forma giydi. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Jesus ile 1163 dakika görev aldı.