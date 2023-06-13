Miha Zajc yeniden Fenerbahçe ile görüşecek Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Sloven oyuncu Miha Zajc'a yeni sözleşme teklif edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Takımdan ayrılan Valencia'nın yanı sıra Alioski'nin de kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi biten Miha Zajc'ın ise yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

Fikir değiştirdi

Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

Ayrıca deneyimli ismin kalmak için ilk 11 oynama garantisi istediği kaydedildi.