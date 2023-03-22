Miha Zajc'ın maaşı belli oldu Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miha Zajc'ın sözleşmesi uzatılmak üzere. Sloven futbolcunun 600 bin euroluk maaşı 1 milyon euroya çıkarılıp, sözleşmesi 3 yıllığına uzatılacak.

Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Miha Zajc konusunda da önemli yol aldı.

Fenerbahçe'de mutlu olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.

Maaşı arttı

Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.

Sarı-lacivertli yönetim, 600 bin euro net ücret alan Zajc ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Atılacak yeni imza ile futbolcunun maaşının da 1 milyon euroya çıkması bekleniyor.

Jesus'un raporu olumlu

Fenerbahçe ile Zajc cephesi arasında orta yolun bulunmasında önemli etkenlerden biri de teknik direktör Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adam, Zajc'ın karakterini, uyumunu ve takım içindeki arkadaşlığını överek yönetime raporladı.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak.

Bu sezon 24 maça çıkan Zajc, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.