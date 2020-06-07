Milan Baros'un son hali

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Milan Baros'un değişimi görenleri şaşkına uğrattı.

2008 yılında Lyon'dan Galatasaray'a transfer olan Baros burada 5 sezon forma giydikten sonra ülkesinin Banik Ostrava takımına gitmişti.

Çek ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki golcünün son hali sosyal medyada gündem oldu.

İşte Milan Baros'tan gelen son kare:

Çekyalı golcü futbolcu sarı kırmızılı formayla 116 maça çıkarken 61 kez ağları sarstı. Baros, Galatasaray formasıyla 18 de asist yaptı.