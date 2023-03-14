Milan konuk ettiği Salernitana'ya puan kaptırdı İtalya Serie A'da 26. haftanın kapanış maçında Milan, konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde üst sıralara oynayan Milan, İtalya Serie A'nın 26. haftasında alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Salernitana'yı ağırladı. Ev sahibi takım, Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun 45+1. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Milan farkı açamazken, 61. dakikada konuk Salernitana, Fransız oyuncusu Dia Boulaye ile beraberlik golünü buldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. İkinci sıraya çıkma şansını kaçırdı Bu sonuçla Milan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi maçını kazanıp puan tablosunda ikinci sıraya çıkma şansını geri tepti. Milan, 68 puanlı lig lideri Napoli'nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Salernitana ise 26 puanla 16. sırada kaldı.