Milan kümede kalma savaşı veren Spezia'ya kaybetti Milan, İtalya Serie A'nın 35. haftasında konuk olduğu Spezia'ya 2-0 yenildi.

AA

İtalya Serie A'nın 35. haftasında ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia deplasmanına çıktı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

Bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.