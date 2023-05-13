Milan kümede kalma savaşı veren Spezia'ya kaybetti
AA

İtalya Serie A'nın 35. haftasında ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir sırada bitirme hedefindeki Milan, kümede kalma mücadelesi veren Spezia deplasmanına çıktı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip 75. dakikada Wisniewski ve 85. dakikada da Esposito'nun golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla haftayı puansız kapatan Milan, 61 puanla 5. sırada kaldı.

Bu kritik galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Spezia, 30 puanla 18. sırada bulunuyor.