Ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.
Dün Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, bugün ise Galatasaray'ın da gündemindeki Paris Saint-Germain'de oynayan 29 yaşındaki Slovak stoper Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi.
İMZAYI ATACAK
Saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Skriniar, taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
29 yaşındaki futbolcunun, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
OSIMHEN MASKE TAKMAK ZORUNDA KALDI
Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Milan Skriniar ile Galatasaraylı Victor Osimhen arasında yaşanan ikili mücadele yeniden gündeme geldi.
2021 yılında Inter ile Napoli arasında oynanan Serie A maçında, Milan Skriniar ile kafa topuna çıkan Victor Osimhen suratına aldığı darbenin ardından yerde kalmıştı.
Suratında kırıklar oluşan yıldız golcü, bir süre sahalardan uzak kalmış ve futbol yaşantısı boyunca maske takmak zorunda kalmıştı.
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