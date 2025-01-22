Haberler



Futbol



Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden rakip oldu

Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden rakip oldu Milan Skriniar ile kafa topuna çıkan Victor Osimhen suratına aldığı darbenin ardından yerde kalmıştı. Yaşananların ardından maske ile maçlara çıkan Osimhen, yıllar sonra Skriniar ile yeniden rakip olacak.