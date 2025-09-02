Milli takım kampında dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu detayı

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı.

Daha sonra Kerem'in 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim' ifadesi, Galatasaray cephesini küplere bindirmişti.

Bu hareketin ardından, Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın dostları olan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem'i Instagram'da takipten çıkarmıştı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Bu gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu da iki Galatasaraylı futbolcuyu takipten çıkmıştı.

Yakın dostluklarıyla bilinen milli futbolcuların bu hareketi dikkat çekmişti.

Yaşananlar sonrası üç isim, A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlık kampında buluştu.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA SOĞUK RÜZGAR...

A Milli Takım antrenmanından paylaşılan görüntülerde ise bir detay dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın yan yana gelmediği görüldü.

Paylaşılan karelerin ardından eski dostların arasının açıldığı yorumları peş peşe geldi.

İşte o kareler...