Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray paylaşımlarını silince eski takım arkadaşları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da Instagram'dan takipten çıktı.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 08:41
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi

Fenerbahçe ile her konuda anlaşan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Bu hareketin ardından, Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın dostları olan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem'i Instagram'da takipten çıkardı.

KEREM'E KARŞI HAMLE 

Bu gelişmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu da iki Galatasaraylı futbolcuyu takipten çıktı.

Yakın dostluklarıyla bilinen milli futbolcuların bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı buldu.

GALATASARAY İLE TÜM BAĞLARINI KOPARDI

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp de Kerem'i takipten çıkarırken, Kerem de Galatasaray'ı takipten çıkardı.

Ayrıca milli oyuncu, Galatasaray'ın geçen sezon Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşı Yunus Akgün'ün paylaşımına, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı kastederek attığı "Kulübeden izlesin" yorumunu da sildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA HAZIRLIĞI

Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

