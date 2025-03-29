Milot Rashica: Bugün reaksiyon için doğru zamandı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek sarı-kırmızılıların 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milot Rashica "İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz" dedi.

"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

Rashica, "Uzun zamandır olan bir durum. Her maç bu mantalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.