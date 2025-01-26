Milot Rashica: Bugünkü oyun en iyi oyunumuz değildi

Süper Lig'in 21. haftasında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçına çıkan Beşiktaş deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya Stadı'nda oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Rafa Silva kaydetti.

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Milot Rashica, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ OYUNUMUZ DEĞİLDİ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kosovalı futbolcu, şu sözleri kullandı:

Bugün son maçta oynadığımız kadar iyi oynayamadık, işleri kendimiz için zorlaştırdık. Rakibin arkasına sarkmayı denedik ve golü de bu şekilde attık. Bugünkü oyun en iyi oyunumuz değildi. Hocamızın ilk fikri her zaman öne oynamaktır, biz de bu fikre adapte olmaya çalışıyoruz.