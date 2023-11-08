Milot Rashica: Burak Yılmaz'a istediklerini veremedik

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Bodo/Glimt maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Rashica'nın açıklamaları;
"Kaybedecek bir şeyimiz yok"
Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız.
Öncelikle bizim odağımız yarınki maç. Evet böyle, farklı bir durum var. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır.
Kosova - İsrail erteleme maçı
FIFA, Kosova - İsrail maçının 12 Kasım 2023 tarihinde oynanacağını açıkladı. Aynı tarihte Beşiktaş sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
"Burak Hoca çok çalışıyor"
Burak Hocamız geldiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız.
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