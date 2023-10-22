Milot Rashica, eski takımı Galatasaray karşısında 32 dakika sahada kaldı Beşiktaş formasıyla eski takımı Galatasaray'a ilk kez rakip olan Milot Rashica, istediği süreyi bulamadı. Kosovalı futbolcu, Mert Günok'un kırmızı kart görmesi ve yapılan zorunlu değişiklik sonrası 32. dakikada kenara geldi.

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Süper Lig'in 9. haftasının en önemli maçında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ise 26 ve 82. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekip Beşiktaş'ın tek golünü ise 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı.

İlk kez Galatasaray karşısında

Bu kritik maç ise Milot Rashica için büyük bir öneme sahipti.

Yaz transfer döneminde İngiliz kulübü Norwich City'den Beşiktaş'a 5.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan hücum oyuncusu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

32 dakika sahada kaldı

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı bir görüntü çizen Rashica, derbi mücadelesinde istediği performansı ortaya koyamadı.

27 yaşındaki futbolcu, Mert Günok'un kırmızı kart görmesi ve yapılan kaleci değişikliği nedeniyle 32. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. Rashica sahada kaldığı süre içerisinde hücuma çıkmakta zorlanan takımında pek verimli olamadı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Rashica, 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.