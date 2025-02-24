Milot Rashica: Hocamız çok pozitif bir enerji getirdi

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Milot Rashica, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığı ve Beşiktaş'ta yeni dönemle ilgili düşüncelerini paylaştı.

28 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk basınından Koha'ya yaptığı açıklamada, sakatlığının ardından en iyi şekilde sahalara döndüğünü söyledi.

Rashica, Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ise takıma enerji getirdiğini belirtti.

"SAKATLIKLARIN ARDINDAN EN İYİ ŞEKİLDE DÖNDÜM"

Rashica, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaşadığım bazı sakatlıkların ardından en iyi şekilde döndüm. Fiziksel olarak kendiğimi iyi hissediyorum. ve her maçta oynuyorum. Son birkaç maçım iyiydi, takıma gol ve asistlerle yardımcı olmayı başardım.

"HOCAMIZ VE EKİBİ ÇOK POZİTİF BİR ENERJİ GETİRDİ"

Rashica, ayrıca şunları dedi:

Hocamız ve ekibi çok pozitif bir enerji getirdi. Son zamanlarda yaşadıklarımızdan sonra buna ihtiyacımız vardı. Oyuncu ve teknik direktör olarak sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında ondan çok şey öğreniyoruz. Hücum odaklı bir oyun oynama isteği var. Bu da bize uyuyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor.