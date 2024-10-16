Milot Rashica'nın sakatlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

28 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle hafta sonunda oynanacak Konyaspor maçını kaçıracak.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'nın 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.



Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.



Futbolcumuz Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.