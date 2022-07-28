Petrol
102.98
0.68%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
415.914
8.54%
BTXN Coin
10.63
10.72%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı

    Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı

    Dinamo Kiev ve Fenerbahçe müsabakasında, Fenerbahçeli taraftarların "Vladimir Putin" tezahüratları sebebiyle Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısına katılmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 00:02
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

    Müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

    Basın toplantısına katılmadı

    Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimı Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi.

    Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti ve toplantıya katılmadı.

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı - Video

    Mircea Lucescu dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı #1

    "UEFA icra kurulu toplandı"

    Hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiasına göre UEFA İcra Kurulu, acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemcisi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi.

    Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı VİDEO


    Mircea Lucescu dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı #2


    İlginizi Çekebilir

    'Göstermediğin yer kalmadı'
    Medya

    'Göstermediğin yer kalmadı'

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö için çok yakın
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö için çok yakın

    Görüş Bildir