Dinamo Kiev ve Fenerbahçe müsabakasında, Fenerbahçeli taraftarların "Vladimir Putin" tezahüratları sebebiyle Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısına katılmadığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.

Müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

Basın toplantısına katılmadı

Dinamo Kiev, 57. dakikada Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimı Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi.

Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti ve toplantıya katılmadı.

Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı - Video







"UEFA icra kurulu toplandı"

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiasına göre UEFA İcra Kurulu, acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemcisi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi.

Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe taraftarına tepki: Basın toplantısına katılmadı VİDEO







