Moise Kean: Zaniolo harika bir insan ve arkadaş

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen golcü futbolcu Moise Kean, Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.
"Zaniolo harika bir insan ve arkadaş"
Kean, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Zaniolo harika bir insan ve arkadaş. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik."
"Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum"
Zaniolo ile sık sık konuştuklarını söyleyen Kean, şu açıklamayı yaptı:
"Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız."
2 maçta 1 gol attı
Galatasaray formasıyla bu sezon 2 karşılaşmaya çıkan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, ilk maçında Kasımpaşa'ya 1 gol atma başarısı göstermişti.