Moise Kean: Zaniolo harika bir insan ve arkadaş

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen golcü futbolcu Moise Kean, Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Kean, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Zaniolo ile sık sık konuştuklarını söyleyen Kean, şu açıklamayı yaptı:

"Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız."