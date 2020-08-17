Monaco, Gustavo için 8 milyon euro önerdi

Monaco, Gustavo için 8 milyon euro önerdi

Fenerbahçe'nin çalışkan futbolcularından Luiz Gustavo, ilerleyen yaşına rağmen ülkesinde aranan futbolculardan bir tanesi konumunda. Monaco, tecrübeli futbolcu için tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurma çalışmaları sürdürülürken, mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendirilmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo'ya, Fransa'nın köklü takımlarından Monaco'nun teklif yaptığı kaydedildi.

MONACO'NUN SON TEKLİFİ 8 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı.

Öte yandan, beyaz-kırmızılı takımın tüm şartlarını zorlayarak Brezilyalı futbolcu için 8 milyon euro ödemeyi kabul ettiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, takımın önemli isimlerinden biri olan Gustavo için 10 milyon euro istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin pazarlık halinde olduğu ifade edilirken, 33 yaşındaki futbolcunun da Monaco ile sözleşme detayları konusunda mesafe kat ettiği belirtildi.

PERFORMANSI İLE TAKIMIN EN İYİLERİNDEN OLDU

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LYON 7 VERMİŞTİ

Bilindiği üzere Juninho'nun liderliğini yaptığı Olimpik Lyon da futbolcuyla uzun süredir ilgileniyor. Fransız temsilcisi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede Gustavo için 7 milyon euro önermiş ancak sarı-lacivertliler teklifi reddetmişti.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için geçen sezon Marsilya'ya 6 milyon euro ödemişti.