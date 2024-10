AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Karadağ ile karşılaşmak üzere şehre ulaştı. 19 Mayıs Stadyumu'nda zemini inceleyen oyuncular ve teknik heyet, stadyumda bir tur gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısına katılarak medyanın sorularını yanıtladı.

"2 MAÇTA DA İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Vincenzo Montella, takımının önünde oldukça kritik iki maç bulunduğunu belirtti. Montella,

Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Eylül ayında, futbolcularımızın fiziksel ve kondisyon hazırlıklarına dair bazı konulara değinmiştik. Avrupa Şampiyonası’nın hemen ardından maçların başlaması hepimiz için tehlikeli bir durumdu, çünkü performansımızın ne seviyede olacağı belirsizdi. Ancak, buna rağmen ilk iki maçta oldukça iyi performanslar sergiledik ve olumlu sonuçlar aldık. Ekim ayı daha da iyi geçecek; bu konuda hiçbir şüphem yok. İlk iki maçtaki sonuçlarımız çok tatmin ediciydi ve şimdi de bu iki maçı başarıyla tamamlamak istiyoruz.

şeklinde konuştu.

"ARDA'NIN REAL MADRİD'DE YETİŞMESİ BÜYÜK ANLAM İFADE EDİYOR"

Montella, yıldız futbolcu Arda Güler'in kariyeri hakkında düşüncelerini paylaşarak,

Arda'nın geleceği hakkında karar verme yetkimiz yok; bu, ne bizim ne de sizin işimiz. Real Madrid, bu konuda nihai kararı verecek olan kurum. Elbette ki futbolcularımızın daha fazla süre almasını istiyoruz. Ancak, Real Madrid'de oynamanın büyük bir rekabet ortamında yer almak anlamına geldiğini unutmamak lazım. Sezon başında yaşadığı uzun bir sakatlık sürecine rağmen, geçen sezona kıyasla daha fazla dakika almaya başladı. Burada baskının ne denli yoğun olduğunu görmek gerekiyor; başka bir kulüpte bu kadar baskı altında olmak mümkün değil. Dünyanın en büyük kulübü ile karşı karşıyayız. Bu nedenle, Arda'nın orada bulunması ve gelişim sürecini bu kulüpte geçirmesi son derece önemli.

ifadelerini kullandı.

"ÇOK KALABALIK BİR FUTBOLCU HAVUZUMUZ VAR"

Vincenzo Montella, stoper pozisyonunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarına inandığını vurgulayarak,

Stoper pozisyonu ile ilgili endişem yok; zira kalabalık bir oyuncu havuzuna sahibiz. Bu sezon, Çağlar ve Ozan gibi bazı küçük sakatlıklar yaşandı, ama Cenk'i de takip ediyoruz. Ayrıca, daha genç yeteneklerimiz de mevcut, bu nedenle bu konuda kaygım yok. Herkesin sıkça oynadığı yönünde düşünceler var; fazla maç ve oyuncuların yorgunluğuyla ilgili endişeler dile getiriliyor. Ancak, bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak futbolcuları toparlamak mümkün, ama zihinsel açıdan en iyi durumda tutmak daha önemli. Kulüp olarak geniş bir kadroya ve iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda, rotasyon yaparak güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu yüzden fiziksel yorgunluğu göz ardı edebilirsiniz. Ancak bazı kulüplerde geniş kadro bulunmadığı için aynı oyuncular sürekli oynuyor. Bu noktada zihinsel toparlanma büyük önem taşıyor. Son üç haftada 7 maç oynadık. Rakamlara bakıldığında bu fazla görünebilir, ama dediğim gibi bu daha çok zihinsel bir konu. Zihinsel yorgunluğu aşmak ve yüksek seviyelerde oynadıkça deneyim kazanmak, bu tür yorgunlukları azaltıyor. Yarın 21:45’te bir maçımız var ve ardından üç gün sonra bir diğer maçımız olacak; ayrıca 7 saatlik bir uçak yolculuğumuz da mevcut. Bu nedenle, bir sonraki maçta değişiklikler yapma olasılığımız yüksek, çünkü hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluk artıyor.

şeklinde konuştu.

"KARADAĞ'IN YETENEKLİ OYUNCULARA SAHİP OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

Montella, grubun ilk iki maçında Karadağ'ın elde ettiği sonuçların yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguladı.

"Her maç, farklı özelliklere sahip futbolculara ihtiyaç duyar. Çünkü her biri farklı stratejilerle oynanıyor" diyen Montella, modern futbolun dengesi için her iki bölümde de uyum sağlamanın önemini belirtti.

Montella ayrıca,

Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu ve yetenekli oyunculara sahip olduklarını unutmamalıyız. İlk iki maçta belki beklenen sonuçları alamadılar, ancak yine de güçlü bir takımları var. İlk maçta duran toplardan iki gol yediler ve çok sayıda pozisyona girdiler ama maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler’e karşı geriye düştüklerinde bile birçok fırsat yakaladıklarını gösterdiler; bu da onların tehlikeli bir takım olduğunu ortaya koyuyor. Sadece fırsatları değerlendiremedikleri için olumsuz sonuçlarla karşılaştılar. Dolayısıyla, onlara karşı büyük bir saygı duyuyoruz. Bu nedenle, en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız

şeklinde konuştu.

"EN ÜRETKEN OYUNCULAR, BİZİM TAKIMIMIZDA"

Montella, forvet hattının verimliliğine dikkat çekerek, "Geldiğim günden bu yana, bizden daha fazla pozisyona giren bir rakip hatırlamıyorum. Bu durum, Avrupa Şampiyonası'nda da benzer şekilde devam etti" dedi.

İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenle, tercih ettiğim oyuncuların istatistiklerini bireysel olarak incelediğimde, en üretken futbolcular arasında 9, 11 veya 7 numara giyenlerin olduğunu gördüm. Onları çağırdım ve şimdiye kadar bu tercihi sürdürdüm. Takımımda eğer seçme şansım olursa, 10 gol atmamız gerekiyorsa, bunu 10 farklı futbolcunun atmasını tercih ederim. Tek bir oyuncunun 10 gol atması, o oyuncu eksik olduğunda tüm çalışmalarımızın aksamaması açısından istenmeyen bir durum. Bu nedenle, en çok gole yakın ve yetenekli futbolcuların milli takımında olduğumuzu düşünüyorum.

Ayrıca, kadrodan çıkarılan ya da eksik futbolcuların mazeret olarak gösterilemeyeceğini belirten Montella,

Gerçekten önemli katkılar sağlayan futbolcularımız var. Ancak, bahanelere yer yok. Her türlü rekabet ortamından başımız dik bir şekilde çıkabileceğimizi biliyoruz ve buradaki futbolculara güveniyoruz. Ne kadar yetenekli bir kadroya sahip olduğumuzu herkes biliyor. Bu nedenle, yarın arzuladığımız futbolu sergileyerek istediğimiz sonuca ulaşacağımızdan eminim

şeklinde konuştu.