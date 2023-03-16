Montella: Belhanda yaptığının cezasını ekonomik anlamda ödedi Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'yla ilgili, "Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi" dedi.

Süper Lig’de ekiplerinden Adana Demirspor, cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son maçlarda hem beraberlikler hem de mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

“Ümraniye’ye karşı son dakikada istenmedik bir şekilde beraberlik golü yedik. Trabzonspor’a baktığınızda 20 dakikadan itibaren 10 kişi kaldık, ona rağmen rakipten daha fazla şut çektik ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince sonuç ister istemez farklı bir yöne gitti. Bu bizim seviyemizi gösteriyor. 10 kişi kalmamıza rağmen ligin şampiyonuna karşı üstün futbol oynuyorsunuz ve sonrasında skoru elde edemiyorsunuz. Bu biraz sevindirebilir ama aldığımız sonuçtan dolayı mutlu değiliz."

"Belhanda bedelini maddi olarak ödedi"

4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Trabzonspor karşılaşmasının 22. dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gören ve kulübün yönetim kurulu kararına göre 180 bin euro para cezası verilen Younes Belhanda’nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montella şöyle konuştu:

“Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim. Yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Önemli bir takımımız bir parçası. Onun için neden bizden eksik edelim?"

"Hedefimiz Avrupa'ya gitmek"