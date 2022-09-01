Montella'dan Balotelli açıklaması

Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçı sonrası tartışma yaşadığı ve ardından kulüpten ayrılan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden ve 1-0 galip gelerek üç puan alan Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçındaki takım ruhunun çok önemli olduğunu ve bunun galibiyeti getirdiğini söyledi.

Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını kaydeden Montella, Hatayspor'un zor bir rakip olduğunu, tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir takıma karşı güzel bir mücadele vereceklerini belirtti.





"Balotelli'yle ilişkimiz iyi"