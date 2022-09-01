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    Montella'dan Balotelli açıklaması

    Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçı sonrası tartışma yaşadığı ve ardından kulüpten ayrılan Mario Balotelli hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 01.09.2022 - 11:02
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    Montella'dan Balotelli açıklaması

    Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden ve 1-0 galip gelerek üç puan alan Adana Demirspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Montella, Ümraniyespor maçındaki takım ruhunun çok önemli olduğunu ve bunun galibiyeti getirdiğini söyledi.

    Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını kaydeden Montella, Hatayspor'un zor bir rakip olduğunu, tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir takıma karşı güzel bir mücadele vereceklerini belirtti.

    Montella dan Balotelli açıklaması #1

    "Balotelli'yle ilişkimiz iyi"

    İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğu açıklanan Mario Balotelli'yle Ümraniyespor maçı sonrası yaşadığı tartışmaya da değinen İtalyan hoca, "Bu tarz olayların sahada yaşanmaması gerekiyor. Kulübümüzden özür diliyorum. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Bizi seyreden çocuklara kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. Biz de robot değiliz, etten kemikteniz. Bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum. Balotelli'yle ilişkimiz gayet iyi. Zaten bu olaydan önce de gitmek istediğini söylemişti. Orada bir şeyler yaşadık ama saha dışında ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.


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