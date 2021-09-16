Morutan, Galatasaray'da dil sorunu yaşıyor

Galatasaray'ın Romanya ekibi FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın, takımda dil sorunu yaşadığı iddia edildi.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk lig maçına 29 Ağustos'taki Kasımpaşa maçı ile çıkmıştı.

Rumen oyuncu, 2-2 biten maçta 72 dakika sahada kalmış ve 32. dakikada Alexandru Cicaldau'nun attığı golün asistini yapmıştı.

Morutan, yine 2-2 biten Trabzonspor karşılaşmasında ise 46 dakika sahada kalmıştı.

“ADAPTE OLMAKTA SORUN YAŞIYOR”

Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda, Morutan'ın dil sorunundan bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü ingilizce bilmiyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE ÖĞRENECEK

Morutan, adaptasyon sorununu çözmek için harekete geçti. Genç oyuncu, iletişimini daha kuvvetli hale getirmek için İngilizce öğrenecek.