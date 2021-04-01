Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, transfer iddialarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed için Lazio ve Manchester United iddiaları gündeme gelmişti.

"BONSERVİSİMİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ülkesinin basınına konuşan Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.

23 yaşındaki golcü, ayrıca en büyük hayalinin Mısır formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.

DİL ÖĞRENİYOR

Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı ve İngilizce öğrenmeye başladı.

Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer sarı-kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkacak.

PERFORMANSI BEĞENİLİYOR

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mostafa Mohamed, 8 maçta 5 gol kaydetti.

Mısırlı oyuncu, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.