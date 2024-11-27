Mourinho: Yarın iyi bir maç için bütün şartlar mevcut

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Fenerbahçe, yarın Slavia Prag deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı yıldız Fred, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZORLU BİR RAKİPLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Toplantıya rakip takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky hakkında konuşarak başlayan Mourinho, Çek çalıştırıcının başarısına övgüler yağdırdı:

Trpisovsky, yıllardır istikrarlı bir performans sergiliyor ve takımı kendi oyun felsefesine mükemmel bir şekilde adapte etmiş. Slavia Prag her geçen yıl daha da güçleniyor. Bu sezon da ligi rahatlıkla şampiyon tamamlayacaklarına inanıyorum. Zorlu bir rakip oldukları aşikar. Stadyuma gelirken zemine göz attım, oldukça iyi görünüyor. Yarın güzel bir futbol için tüm koşullar hazır.

Slavia Prag’ın bireysel yeteneklerden çok takım oyunuyla öne çıktığını belirten deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

Rakibimizi isim isim değil, bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yıllardır aynı oyun tarzıyla sahada olan, tempolu bir ekip. Bu da onları daha güçlü bir rakip haline getiriyor.

"EKSİKLERLE GELDİK AMA BAHANELERE YER YOK"

Kadroda yaşanan eksikliklere de değinen Mourinho, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını belirtti:

UEFA listesinde olmayan oyuncularımız var, sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle dar bir kadroyla geldik. Bazı futbolcularımız sakatlıktan yeni çıktı ve henüz sahada süre alamadı. Buna rağmen buraya sonuç almak için geldik.

Kadronun kısıtlı olmasına rağmen takımına güvendiğini vurgulayan Portekizli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Kaleciler hariç sadece 15 oyuncuyla buradayız. Sahada 10 kişi olacak, kulübede ise 5 oyuncumuz bulunacak. Elbette bu durum komik görünebilir ama biz buna pozitif bakıyoruz. Sahada yer alacak isimlerin her şeylerini vereceklerinden eminim. Onlara tam anlamıyla güveniyorum.

FRED: "KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Toplantıda Mourinho’ya eşlik eden Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ise karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Puanlara ihtiyacımız var, dolayısıyla galibiyet için sahaya çıkacağız. Slavia Prag güçlü bir rakip, ancak biz bu zorlu mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buradan istediğimiz sonucu alarak ayrılmak istiyoruz.

Slavia Prag deplasmanında kısıtlı kadrosuna rağmen galibiyet hedefleyen Fenerbahçe, sahada sergileyeceği performansla Avrupa’daki iddiasını sürdürmek istiyor.