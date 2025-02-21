Muhammed Cham: Trabzonspor büyük bir kulüp

İHA

Trabzonspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Muhammed Cham, bordo-mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu Cham, futboldan keyif alan birisi olduğunu dile getirdi.

"KOMBİNE BİR OYUNCUYUM"

Cham, şu ifadeleri kullandı:

Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmane Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, ben ise daha çok kombine bir oyuncuyum.

"TRABZONSPOR BÜYÜK BİR KULÜP"

Trabzon'un özel bir şehir olduğunu dile getiren Cham, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor büyük bir kulüp, özellikle de taraftarlarıyla. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Bizim taraftarımıza ve onların da bize ne kadar bağlı olduğunu hissediyorsunuz. Maç kazanamayınca şehrin üzüldüğünü, kazandığımızda ise birçok insanın mutlu olduğunu görüyorsunuz.

"ARTIK CHOSEN LAKABIYLA SIKÇA KARŞILAŞIYORUM"

Cham, kendisine ismiyle değil de daha çok 'Mo' ve 'Chosen' denilmesine ise, şunları dedi:

Bana uzun süredir 'Mo' diyorlar. İlk ismimin uzunluğuyla uğraşmamak için sanırım. Son dönemlerde de 'Chosen' eklendi buna, anlamı 'seçilmiş'. Clermont'a gittiğimde çok iyi ve parlak bir başlangıç yapmıştım, o nedenle Fransa'da bana bu adı verdiler. Ben de beğendim aslında. Artık Chosen lakabıyla sıkça karşılaşıyorum.

"ONLARDA ÖZEL BİR ŞEY VARDIR"

Messi, Neymar ve David Alaba gibi oyuncularla da aynı sahayı paylaşan Cham, şu ifadeleri kullandı:

Onlarda özel bir şey vardır. Onlara karşı oynayacağınız maçtan öncesinde bile bunu gösterirler. Dolayısıyla onlarla oynamak mutluluk verici bir durumdu. Ama sonuçta onlar da insan. Mesela David Alaba gibi milli takımda da birlikte oynadığım oyuncular birazcık sizi şaşırtabiliyor. Benim kadar çocuksular. Öte yandan yetenekli isimler ve çok çalışıyorlar. Bazı oyuncular da var, çok yetenekli ama hak ettiği kadar takdir edilmeyen. Bir örnek verebilirim, birkaç yıl önce ona karşı oynamıştım: Mohammed Kudus. Gerçekten özel bir oyuncu. Üst seviyede ama bence hak ettiği kadar tanınmıyor, bilenlerin dışındakiler için söylüyorum, videolarını, yeteneğini görseydiniz anlardınız.

"BEN ASLA KORKUYLA OYNAMAM"

Eski takım patronu Raymond Domenech'in kendisini Ousmane Dembele'ye benzetmesi ile ilgili de açıklamada bulunan Cham, şu şekilde konuştu:

Ben asla korkuyla oynamam, futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam. Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmane Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum.

"10 NUMARANIN TARZI DEĞİŞTİ"

10 numara pozisyonunun eskiye göre farklılaştığını kaydeden Cham, şunları dedi:

Evet, artık 10 numaranın tarzı eskiye göre biraz değişti. Eskiden çok fazla koşma ve çok fazla savunma yoktu, ancak modern futbolla birlikte herkes iki yönlü oynamak zorunda artık. Takıma yardımcı olabilmek için ileri geri çalışmalı. Ama her şeye rağmen bu pozisyonda görev yapmak kesinlikle keyif verici. Ben bundan mutluluk duyuyorum, özellikle de etrafınızda üst seviye oyuncular varken. Ama benim için öncelik, sahada olmak, zaten yalnızca bir pozisyonda iyi olan oyuncu fazla ileriye gidemez. Farklı mevkilerde de görev gelirse en iyisini keyifle yapmaya çalışırım.

"HER GOL ATTIĞIMDA BUNU AİLEME ADIYORUM"

Gol attıktan sonraki yaptığı sevinç hareketi ile ilgili de konuşan Cham, şu şekilde konuştu:

Bu geldiğim yerle alakalı bir kutlama şekli, her gol attığımda bunu aileme, Hannover'daki yakınlarıma adıyorum. Trabzon'da Simon'unki ile birlikte benim gol sevincim popüler oldu. Umarım daha fazla tekrarlayabiliriz.

"OKULDA ÇOK BAŞARILI DEĞİLDİM"

Eğer futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın sorusunu da cevaplayan Cham, şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası bilmiyorum çünkü dürüst olmak gerekirse okulda çok başarılı değildim. O nedenle sadece futbol oynama hayalim vardı ve bu nedenle bu soruya gerçekten yanıt veremeyeceğim. Ne olursa olsun mutlaka sporla ilgili bir hayatım olurdu.

"GENÇKEN, MESUT ÖZİL'İ BEĞENİRDİM"

Bir ofansif orta saha oyuncusu olarak kendi pozisyonundaki oyuncuları takip ettiğini belirten Cham, şunları dedi:

Kevin De Bruyne'yi izlemeyi seviyorum. Odegaard'ı da beğeniyorum. Çok başarılı isimler. Gençken, Mesut Özil'i beğenirdim. Ama elbette Ronaldinho ve Robinho çok yetenekli, küçükken ve uzun süre onları izledim hep.

"MİLLİ TAKIM ADINA İLK GOLÜMÜ ATMAYI BEKLİYORUM"

Trabzonspor'da attığı ilk golün çok değerli olduğunu dile getiren Cham, şu şekilde konuştu:

Adana Demirspor'a attığım gol iyiydi ve beni çok mutlu etmişti. Öte yandan Ligue 1'de Clermont formasıyla ilk golüm de değerliydi. sonunda en üst seviye 5 ligden birindeydim. Adımı ve kendimi gösterebilmek için oradaydım. Bu nedenle o gol benim için çok duygusal, mutluluk verici bir goldü. Şimdi milli takım adına hala ilk golümü atmayı bekliyorum. Bunun da güzel bir his olacağını düşünüyorum.

"BUNA SON VERİLMESİ GEREKİR"

Irkçılığı asla affetmeyeceğini de söyleyen yıldız oyuncu, şu şekilde konuştu:

Buna son verilmesi gerekir, çok kötü bu. Bazı ülkelerde devam ediyor ve bunun var olması aptalca. İnsanlar sürekli bunun hakkında konuşmaktan yoruldular, çok sıkıcı bir durum.

EN İYİ 11'İNİ AÇIKLADI

Avusturyalı oyuncu, geçmişten bugüne kurduğu en iyi 11'i ise şu şekilde belirtti: