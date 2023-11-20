Muhammed Elneny, Beşiktaş'a dönmek istiyor Arsenal forması giyen Mısırlı yıldız Muhammed Elneny, bu sezon forma şansı bulamamaktan şikayetçi. Menajerine eski kulübü Beşiktaş’la anlaşması için talimat verdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Muhammed Elneny’nin siyah-beyazlı renklere dönme ihtimali doğdu.

2019-20 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansı hafızalardaki tazeliğini koruyan Mısırlı oyuncu, yeniden siyah beyazlı formayı giymek istiyor.

Toplam sekiz sezon ter döktüğü Arsenal’de bu sezon sadece üç maçta toplam 12 dakika süre alabilen ve Londra ekibinde çok mutsuz olan 31 yaşındaki oyuncu, menajerine Beşiktaş’la anlaşması için talimat verdi.

Sözleşmesi yenilenmeyecek

Arsenal’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilememeye karar verdiği Elneny’ye, Premier Lig takımlarından Everton da talip. Mısırlı ise bu ilgiye sıcak bakmıyor.

Transferi gerçekleşirse Beşiktaş’a bedelsiz olarak gelecek olan tecrübeli oyuncunun geri dönüşü yeni yönetimin döneminde gerçekleşmiş olacak. Elneny ve menajeri, görüşmelerin başlaması için 3 Aralık’ta yapılacak seçimi bekliyor.

Elneny transferi gerçekleşirse...

Öte yandan Elneny’nin transfer gerçekleşirse Beşiktaş’tan Afrika Kupası’na gidecek olan futbolcu sayısı dokuza yükselecek.

Elneny, Arsenal formasıyla çıktığı 158 maçta 6 gol attı, 10 da asist yaptı. Mısırlı yıldız Beşiktaş'ta ise 36 maça çıkıp 1 gol atıp 4 asist katkısı yapmıştı.