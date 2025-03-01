Muhammed Salah'tan Ramazan ayına özel paylaşımlar

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On bir ayın sultanı Ramazan başladı...

Dün gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dünyanın en büyük kulüplerinden Liverpool, Milan, Bayern Münih, Tottenham gibi pek takımdan mesajlar geldi.

SALAH'TAN RAMAZAN PAYLAŞIMLARI

Tüm dünyada Ramazan ayının gelişiyle ilgili güzel dileklerde bulunulurken Liverpool'un Müslüman yıldızı Muhammed Salah'tan da peş peşe paylaşımlar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah, Ramazan ayının gelişiyle birlikte evini süsledi.

İşte Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde evini güzelleştiren Salah'ın o kareleri...

DESTEKLEYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Öte yandan Salah, daha önce de yılbaşıyla ilgili pozlarını paylaşıyordu.

Süsledikleri yılbaşı ağacının etrafında toplanan Salah ailesinin kareleri zaman zaman tartışılıyordu.

“Hem secde hem Noel olmaz" diyenler, futbolcuya öfkesini dile getirirken ünlü isme desteğini açıklayanların sayısı da oldukça fazlaydı.