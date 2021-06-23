Euro
10.29
-0.43%
Dolar
8.6183
-0.37%
Altın
493.78
-0.2%
Borsa
1.419
0.63%
Bitcoin
296.973
2.61%
EXEN Coin
29.52
4.01%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Murat Şahin: Nerede kalmıştık

    Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ve ekibi ile anlaşma sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Şahin: Nerede kalmıştık

    Geçtiğimiz sezonda başarılara koşan Sergen Yalçın ve ekibi, dün Beşiktaş kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Anlaşmanın duyurulmasının ardından Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, sosyal medya üzerinden taraftarların yüzünü güldüren bir paylaşım yaptı.

    Murat Şahin: Nerede kalmıştık #1

    "NEREDE KALMIŞTIK"

    Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı. Murat Şahin, "Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden." ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.

    Murat Şahin'in bu paylaşımda yaptığı açıklama, yıllar önce Galatasaray'a dönüşünü duyuran Fatih Terim'in tweet'ine benzetildi

    Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a birçok kulüpte kaleci olarak görev yapan Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın da yıllardır yardımcılığını üstleniyor.

    Murat Şahin: Nerede kalmıştık #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir