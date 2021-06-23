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Murat Şahin: Nerede kalmıştık

Murat Şahin: Nerede kalmıştık

Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ve ekibi ile anlaşma sağlandı.