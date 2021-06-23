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- Murat Şahin: Nerede kalmıştık
Murat Şahin: Nerede kalmıştık
Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ve ekibi ile anlaşma sağlandı.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 09:50
- Güncelleme : 23.06.2021 - 10:20
Geçtiğimiz sezonda başarılara koşan Sergen Yalçın ve ekibi, dün Beşiktaş kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anlaşmanın duyurulmasının ardından Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, sosyal medya üzerinden taraftarların yüzünü güldüren bir paylaşım yaptı.
"NEREDE KALMIŞTIK"
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı. Murat Şahin, "Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden." ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.
Murat Şahin'in bu paylaşımda yaptığı açıklama, yıllar önce Galatasaray'a dönüşünü duyuran Fatih Terim'in tweet'ine benzetildi
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a birçok kulüpte kaleci olarak görev yapan Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın da yıllardır yardımcılığını üstleniyor.