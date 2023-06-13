Murat Sancak'ın sözlerine Dursun Özbek'ten sert yanıt: Sana ne Icardi'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı programda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi'nin maliyetine yönelik sözlerine sert bir şekilde cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Mauro Icardi transferiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Spor Gecesi YouTube kanalına konuşan Dursun Özbek, Sancak'ı sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray şeffaf bir kulüp. Murat Sancak'ın sözlerini yadırgadım. Yarın kulübe gelsin ben ona göstereyim Icardi kaça oynuyor, kaça oynamıyor. Bizi başka kulüplerle karıştırmasınlar. Murat Sancak'a ne Icardi'den!

Murat Sancak ne demişti?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da katıldığı bir programda Galatasaray'ın Icardi için ödediği maaşın 750 bin euro olarak açıklanmasını eleştirmişti:

Onu çocuklara anlatsınlar, öyle para yok. Onun ne olduğunu açıklamayayım, zor durumda kalmasınlar. 1 milyon 750, 2 milyon 750 bin de verirdim ben kiralama parası. O kadar değil.

"Lale Orta, Fenerbahçeli bir kurumdan maaş alıyor"

Dursun Özbek, MHK Başkanı Lale Orta hakkında da çok konuşulacak sözler sarf etti.