Muslera: Galatasaray'da kalmak istiyorum Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, geleceği hakkında konuştu. 33 yaşındaki eldiven, "Türkiye’de ve Galatasaray’da çok mutluyum" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Milliyet gazetesine konuştu.

Uruguaylı kaleci, Avrupa'da Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

"G.SARAY BANA ÇOK ŞEY KAZANDIRDI"

Sözleşmen bitiyor önümüzdeki yıl. Ne yapmayı planlıyorsun?

"Her zaman bunu belirttim, Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak istiyorum. Galatasaray bana çok şey kazandırdı. Ben de elimden geldiği kadar bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. Ailem ve ben, Türkiye'de ve Galatasaray'da çok mutluyuz. Türk insanının bize gösterdiği ilgiye minnettarız. İki çocuğum da burada doğdu, bu açıdan da Türkiye'nin yeri bende çok ayrı. Dediğim gibi, Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak isterim. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli."



