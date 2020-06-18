Muslera taburcu edildi

Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, yapılan ameliyatın ardından hastaneden ayrıldı. Uruguaylı kaleci, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, hem maçı hem de Muslera'yı kaybetmişti.

Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Uruguaylı kaleci, geçtiğimiz salı günü başarılı bir operasyon geçirdi.

Yapılan ameliyatın ardından bugün hastaneden taburcu edilen 34 yaşındaki kaleci, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

"TÜM ÜLKE YANIMDA OLDU"

Muslera, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu." dedi.