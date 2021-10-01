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Muslera'dan Mondragon'a teşekkür
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, maçın yayıncı kuruluş spikerinin bir pozisyonda kendisine Mondragon diye hitap etmesiyle ilgili paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 09:16
- Güncelleme : 01.10.2021 - 10:17
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı takımın kalcecisi Fernando Muslera, yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
MUSLERA DA Tİ'YE ALDI
Yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak, maç içerisinde Muslera'ya sarı-kırmızılı takımın efsane kalecilerinden 'Mondragon' diye hitap etmişti.
Maçın ardından Uruguayli kaleci, yaptığı paylaşımda Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim." sözlerini kullandı.