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    Muslera'dan Mondragon'a teşekkür

    Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, maçın yayıncı kuruluş spikerinin bir pozisyonda kendisine Mondragon diye hitap etmesiyle ilgili paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 10:17
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    Muslera'dan Mondragon'a teşekkür

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı takımın kalcecisi Fernando Muslera, yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

    MUSLERA DA Tİ'YE ALDI

    Yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak, maç içerisinde Muslera'ya sarı-kırmızılı takımın efsane kalecilerinden 'Mondragon' diye hitap etmişti.

    Maçın ardından Uruguayli kaleci, yaptığı paylaşımda Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim." sözlerini kullandı.

    Muslera dan Mondragon a teşekkür #1

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