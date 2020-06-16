Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Rizespor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat edilen Fernando Muslera için eşi Patricia, hastanede doğum günü kutlaması düzenledi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, Muslera üzüntüsü yaşanıyor.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaval kemiğinde kırık meydana gelen tecrübeli file bekçisi, bu sabah ameliyat edildi.

YENİ YAŞINI HASTANEDE KUTLADI

Öte yandan, aynı zamanda bugün doğum günü olan ve 34. yaşına giren Muslera'ya eşi Patricia, hastanede yaş günü sürprizi yaptı.

Uruguaylı kalecinin bu sırada çekilen fotoğrafları ise Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Muslera'nın moralinin yerinde olduğu da gözlendi.

TERİM: G.SARAY İÇİN BİR KALECİDEN FAZLASI

Uruguaylı kaleciyi, teknik direktörü Fatih Terim de yalnız bırakmayarak ziyaret etti ve yeni yaşını kutladı.

Muslera'nın sarı-kırmızılı kulüp için bir kaleciden daha fazlası olduğunu belirten Terim, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hem onun doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun ziyaretini yaptık. Ameliyatı da çok iyi geçmiş. Olabilecek en iyi durumda şu anda. Muslera, sadece bir kaleci olmaktan çok öte önemli şeyler ifade ediyor Galatasaray adına. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah aramıza en kısa zamanda dönecek. Böyle durumlar olduktan sonra Allah beterinden saklasın demek gerekiyor. İnşallah bir an evvel ayağa kalkar ve ailesine, Galatasaray'a kavuşur. Çok büyük geçmiş olsun."