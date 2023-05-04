Mustafa Aşan tribünler 'Formayı çıkarın' deyince Karşıyaka'ya veda etti TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışında erken havlu attıktan sonra bitime 3 maç kala play-offun da dışında kalan Karşıyaka'da, 9 yıldır takımda forma giyen kaptan Mustafa Aşan'la da yollar ayrıldı.

Kötü gidişin ardından sezon başında alınan Recep Türköz ile ara transferde gelen Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın ile Burak Başkaya'yı süresiz kadro dışı bırakıp yolları erken ayırma kararı veren Kaf-Kaf'ta 5'inci veda, takımın yıllardır sembol isimlerinden olan Mustafa Aşan'dan geldi.

Alsancak Stadı'nda pazar günü 2-0 kaybedilen 52 Orduspor KF maçı sonrasında tepkili olan taraftarların, "Formayı çıkarın çıplak oynayın." tezahüratı üzerine soyunma odasına giderken formasını çıkarıp, tribüne elleriyle veda eden 34 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrıldı.

Orduspor FK randevusunun ardından antrenmana çıkmayan futbolcu, önceki gün taraftarların takımla yaptığı toplantıdan sonra dün de yönetimle görüşüp, ayrılık kararını bildirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli ön liberoyla yolların karşılıklı olarak ayrılmasına karar verildi.

Tesisteki eşyalarını toplayan Mustafa Aşan, memleketi Diyarbakır'a döndü.

9 sezondur takımdaydı

İlk olarak 2014'te Şanlıurfaspor'dan kiralık olarak geldiği Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunun devre arasında bonservisiyle dönen Mustafa Aşan, 9 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giydi.

Kaf-Kaf'ta Spor Toto 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de oynayan futbolcu 2 kez küme düşme acısı, 2 kez de 3'üncü Lig'de Play-Off heyecanı yaşadı.

Transfer yasağıyla geçen 5 sezonda takımda sözleşme yenilenen ilk isim olan, yasak açıldıktan sonra 2 yıldır yine takım kaptanlığını sürdüren Mustafa Aşan, yeşil-kırmızılı formayla toplam 247 maça çıkıp 6 gol attı.