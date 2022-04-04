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    Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan'dan boşalan Başkan Vekilliği görevine Mustafa Çağlar'ın getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:14
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    Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu.

    Yönetim Kurulu’nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

    BAŞKAN VEKİLİ İSTİFA ETMİŞTİ

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nın hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

    Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi #1


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