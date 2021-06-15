Mustafa Cengiz: Billong konusu araştırılmalı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Jean-Claude Billong hakkında çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hatayspor'un 7-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yollarını ayırdığı Jean-Claude Billong hakkında çıkan "Şike yaptı! Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı garantisi verdi." şeklindeki söylemlerin sorulması üzerine konuştu.

"ARAŞTIRILMALI"

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Jean-Claude Billong olayı çıktı, mahrem olduğu için veremedik. TFF'ye delilleriyle birlikte gönderdik. Mahrem olduğu için açıklayamadık. 'Bu aydınlatılamazsa, uluslararası makamlara başvuracağız' dedik. Beşiktaş camiasından özür dilerim. Beşiktaş'ın hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler yakın arkadaşım. Onların camiasına laf etmem. Yönetim hata yapıyorsa, ortaya çıksın. Keşke teşvik hala şike olarak kalsaydı. İnsanları cezayla korkutabilirdik." dedi.





"BEŞİKTAŞLILARA FENERLİLERE YAMUK YAPMAM"

Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında konuşan Mustafa Cengiz, "Bir şey yaptılar demiyorum, kuşkularımızı yazdık. 'Aklayın' dedik. Fenerbahçe bile şu an bir şey yapsa, sevinir miyim? Üzülürüm, 'Yapmayın' derim. Adnan Polat böyle bir şey yapsa, ihraç ederdik. Şike için belgeye gerek yok, kanaat. 70 bin sayfa yazı var, ben yaptın demiyorum ama öyle görünüyor. Çık ve 'Hata olmuş' de. Bunu temizle ve Türk futbolu temizlesin. Beşiktaşlılara ve Fenerbahçelilere yamuk yapmam. Yöneticilere serzenişim." ifadelerini kullandı.



