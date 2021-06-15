Mustafa Cengiz: Falcao transferinden pişman oldum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, "Gündem Özel" programında soruları yanıtladı.

"BEYİNDE BİR ŞEY BULAMADILAR"

"Beyine yönelik tedavim yapılıyor. Beyinde bir şey bulamadılar, akıllı adam olmadığım için... Bu biraz daha yorucu. Seçim geldi, bir şeyler demem gerektiğine inanıyorum. Ortam sertleşti, bu ortamdan mutlu değilim. İnsanlara çatılabilir ama rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar veren bir durum. tedavimi kesmedim, doping yaptılar geldim. Yarın yine devam edeceğim. Galatasaray bir his takımı, birbirini tanımadan sevenlerin kulübü. Maçlarda birbirimizi tanımadan sarılmıyor muyuz? Diğer rakibe çatarak bir yere gelemeyiz."





"İBRA VERMEYENLERE ÜZÜLDÜM"

"Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Yapamayacağınız vaatler vermeyin. Çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey! Getirin verin şimdi, bize vermiyorsunuz ki, Galatasaray'a veriyorsunuz. Aslında fazla şeffafız. Adam alıyor futbolcuyu ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim."





"ATATÜRK VE İSTANBUL'DAN SONRA GALATASARAY GELİR"

"Beni üzen çok olay oldu, kendi yanlışlarım da dahil! Herkesi affederim, kendimi affetmem. Avrupa'daki başarısızlıklar beni çok üzdü. Galatasaray dünyada çok büyük marka. Rakiplerim alınmasın, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'dan sonra Galatasaray gelir.

Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig'i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm."





"FALCAO'DAN PİŞMAN OLDUM"

"En tartışılan transfer Falcao! Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Sosyal medyada da insanlar yazıyor. 14 yaşında olsun, 44 yaşında olsun fark etmez. Bu da demokrasi için iyi bir şey. Bilinçli olarak yönlendirdiler. Falcao'yu kim istemez? Falcao dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao'ya kim hayır der? Bu teknik heyetin lafı. Geldiğinde 70 bin kişi toplandı. Emniyet harekete geçti, haklılar. Araya ayaklanma için girebilirlerdi. Sayı sürekli arttı. Basın Ekspres yolu kitlenmiş. Falcao'nun gelişi 3,5 saat gecikti. Falcao önüme yine gelse, biraz daha sıkı pazarlık ederdim."

"FUTBOLCULARA ŞEREFSİZ DEMEDİM"

"Futbolculara haysiyetsiz, şerefsiz demedim. Kanınız sarı-kırmızı akmıyor, dedim. Hele teknik heyete, hiçbir şey demedim. Futbolculara Rize maçında bozuldum. Bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi ağrıma gitti. Herkesin ağrına gitti. Bunda sızlanacak ne var? Onlara şerefsiz demedim. Onlar şerefli ve haysiyetli insanlar dedim. Onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar, lütfen. Dediklerimi tam okuyun. Köfteler gibi oldu. Bundan üzülüyorum. Ben bunu demedim, takıma etki etmişse mutlu olurum ama demedim. Gedson Fernandes ölümüne oynadı. Diğerleri de öyle. Para her şey değildir. Paranın yıktığı parayla düzeltilir, ama haysiyetiniz ve şerefiniz yıkılırsa düzeltilemez."

