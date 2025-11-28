Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

Vefatının 4. yıl dönümünde Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Mustafa Cengiz dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

VEFATININ 4. YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI

Törende konuşan oğlu Sarper Cengiz, "Bugün burada yalnızca bir başkanı değil, cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki tertemiz niyetiyle hepimizin yüreğine dokunmuş bir insanı anıyoruz. Saç telinden, ayak parmağına kadar saran hastalığında 'Son nefesime kadar görevime devam edeceğim' diyen o kararlılığı, beyefendiliği, hoşgörüsü ve başkalarını hep kendinden önce düşünen o büyük insanlığı onu çok özel bir yere koydu. 'İnan edin' sözü ve tüm Türkiye’ye Fetih suresini okuduğunu o an, onun karakterinin en berrak mirasları olarak kalplerimize kazandı. O yalnız Galatasaray’ın değil, her kulübün, her rengin gönlünde yer eden nadir bir adamdı. Yerli ve millilik konusundaki hassasiyeti ve vatanına bağlılığı da onu daha kıymetli kıldı. Galatasaray’a duyduğu sevda ve özellikle taraftara olan sevgisi ise hayatının en saf duygularındandı. Bugün burada bulunan ve hastalığı boyunca desteğimi hiç esirgemeyen öncelikle aileme, dostlarımıza, taraftarlarımıza, Galatasarayımıza ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize yürekten teşekkür ediyorum. Babacığım özlemin hiç azalmadı, mekanın cennet olsun" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A HİZMETTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMADI"

Anma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek ise, "Bugün Mustafa başkanının vefatının 4. sene-i devriyesi. Galatasaray'da 2018-2021 seneleri arasında başkanlık yaptı. Onunla aynı yaştayız. Yaşına rağmen, hastalığına rağmen Galatasaray’a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadı. İyi bir Galatasaraylıydı. Özellikle Galatasaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür gönderiyorum. Vefatı tabii ki herkesi çok üzmüştür. Galatasaray ailesi olarak her zaman kalbimizde yer etmiştir. Kendisine rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun. Geçmişte Galatasaray'a hizmet eden başkanlarımızı, çalışan herkesi anmak da Galatasaraylıların görevidir. Onları her zaman kalbimizde yaşatmamız lazım" diye konuştu.