Mustafa Cengiz bir kez daha ameliyat edildi Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün mide kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Başkan Cengiz'in ameliyatı sona erdi.

Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle bir operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cuma günü taburcu olmuştu.

Hastanede kaldığı süre içerisinde çok kapsamlı tetkikleri yapılan sarı-kırmızılı kulübün başkanının, kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Başkan Cengiz'in, mide kanaması nedeniyle bir kez daha ameliyat edildiği belirtildi.

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili resmi site üzerinden bir açıklama yapan Galatasaray Kulübü, şu ifadelere yer verdi:

''Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz."

AMELİYATTAN ÇIKTI

Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında ikinci bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, ameliyatın sona erdiğini duyurdu.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, ''Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

İLK ALİ KOÇ ZİYARETE GİTTİ

Mustafa Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.