Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Kulübü, dün ameliyat olan Başkan Mustafa Cengiz'in yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını açıkladı.

Beyin ameliyatının ardından dün mide kanaması geçirdiği için bir kez daha hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Spor Kulübü