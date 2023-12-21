Mustafa Eröğüt ve Hamit Altıntop, FIFA Futbol Zirvesi’ne katıldı FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Cidde şehrinde organize ettiği Futbol Zirvesi'ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, katılım gösterdi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, FIFA'nın, Suudi Arabistan'da düzenlediği Futbol Zirvesi'ne katıldı.

TFF'den alınan bilgiye göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2023-2027 yılları arasındaki global futbolun plan ve projelerini tartışmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Futbol Zirvesi düzenliyor. Zirveye, altı konfederasyondan 211 FIFA üyesi davet edildi.

Final maçını izleyecekler

Organizasyona katılan Eröğüt ve Altıntop, Futbol Zirvesi'nin ardından FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarın yine Suudi Arabistan'da oynanacak Manchester City-Fluminense final karşılaşmasını da takip edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)