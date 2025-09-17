Myenty Abena: Yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman öncesi Gaziantep'in Surinamlı 30 yaşındaki stoperi Myenty Abena açıklamalarda bulundu.

"ADAPTASYON SÜRECİ BİRAZ HIZLI GEÇTİ"

Takıma katıldıktan sonra dikkat çeken bir performans göstermesi ile ilgili soruya cevap veren Myenty Abena, şunları dedi:

Son zamanlarda takım olarak etkili bir performans gösterdik. Takım olarak bu performansı göstermeseydik bireysel performansımız da bu şekilde olmazdı. O yüzden bu performansı ile takımımı tebrik etmek istiyorum. Buraya alışmamda da takım arkadaşlarımın etkisi çok oldu. Bana çok yardımcı oldular. Özellikle Semih buraya adaptasyonumda çok yardımcı oldu, diğer arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. O yüzden adaptasyon süreci biraz hızlı geçti.

"TÜRKİYE LİGİ GERÇEKTEN DİNAMİK VE GÜÇLÜ BİRLİK"

Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abena, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ligi gerçekten dinamik ve güçlü birlik. Ligde iyi takımlar ve çok iyi oyuncular var. Taraftarlar da gerçekten harika. Hangi stada giderseniz gidin harika bir atmosferle karşılaşıyorsunuz.

"KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Deplasmandaki Trabzonspor maçını kazanarak iyi performansı sürdürmek istediklerini de söyleyen Abena, şu şekilde konuştu: