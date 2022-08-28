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    Naci Ünivar, Trabzon'a indi

    Naci Ünivar, Trabzon'a indi

    Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda deviyle anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, pazar sabah saatlerinde Trabzon'a indi.
    • 28.08.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 09:06
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi. Bordo mavili ekip, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.

    Trabzonspor, 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı.

    "İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz"

    Naci Ünüvar, pazar sabah 08.00 sularında Trabzon'a iniş yaptı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    Ayağının tozuyla 61 Saat'e açıklama yapan genç yıldız adayı, "Trabzon çok büyük kulüp. İnşallah bu sezon da şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

    Naci Ünivar, Trabzon a indi #1

    Çifte vatandaşlığı var

    Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

    Öte yandan Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı dahil en az 2 transfer daha yapması bekleniyor.

    Naci Ünivar, Trabzon a indi #2


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