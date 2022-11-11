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- Naci Ünüvar: Buradan galibiyetle ayrılabilirdik
Naci Ünüvar: Buradan galibiyetle ayrılabilirdik
Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, 1-1 beraberlikle biten Ankaragücü maçının ardından konuştu.
- 11.11.2022 - 23:08
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.
"Buradan galibiyetle ayrılabilirdik"
Kısa bir açıklama yapan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de buradan galibiyetle ayrılabilirdik."