Naci Ünüvar kimdir,nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor'un son transferi..

Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi.İşte Ünüvar'ın merak edilen hayatı..

Trabzonspor'un Ajax'tan kiralık olarak kadrouna kattığı Naci Ünüvar sosyal medyada gündem oldu.Genç oyuncu imza için Trabzon'a geliyor.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Naci Ünüvar ile alakalı yaptığı açıklamada "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" ifadelerine yer verdi.

Genç futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.Peki kimdir Naci Ünüvar? Hangi takımlarda oynadı ve hangi mevkide oynuyor.İşte Naci Ünüvar hakkında merak edilenler..

Naci Ünüvar kimdir?

Naci Ünüvar 13 Haziran 2003 tarihinde Hollanda'nın Zaandam şehirnde dünyaya geldi.Türk asıllı Hollandalı futbolcu futbol kariyerine 2011 yılında OFC Zaandam altyapısında başlarken aynı yıl içinde Ajax altyapısına transfer oldu.

Naci Ünüvar ilk profesyonel maçına 13 Aralık 2019 tarihinde Jong Ajax formasıyla çıktı.

Jong Ajax takımında forvet mevkisinde oynayan Naci Ünüvar sol kanat ve orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor.

Hollanda'da doğan Türk asıllı Naci Ünüvar, Hollanda'nın genç milli takım düzeylerinde forma giymiştir.

Naci Ünüvar altyapı kariyeride dahil olmak üzere forma giydiği 132 maça 46 gol 31 asist ile oynadı.Naci Ünüvar yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek.